Более 40 видов лекарств российского производства попали под запрет на Украине

Украинские власти запретили ввозить в страну более 40 препаратов российского производства. Лекарства якобы не отвечают стандартам качества и нарушают требования местного законодательства.

Госслужба Украины по лекарственным средствам запретила ввозить, хранить, продавать и применять в стране более 40 препаратов российского производства. Лекарства "ненадлежащего качества" поручено изъять из оборота, говорится в указе ведомства.

В "черный список" попали антибактериальные препараты, иммуномодуляторы и противовоспалительные средства ("Галавит", "Имуномакс", "Имунофан", "Панавир"), спазмолитики ("Галидор"), метаболический препарат "Глицин", вакцины и препараты против клещевого энцефалита.

Помимо российских, запрещены также медикаменты производства Польши, Венгрии, Франции и Германии.