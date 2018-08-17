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В ХМАО произошла утечка нефти

21:33
  • пятница
  • 17 августа 2018

В Сургуте на нефтепроводе диаметром 426 миллиметров произошла утечка нефти. Площадь разлива составила 8,6 тысячи квадратных метров. Причиной произошедшего стала незаконная врезка.

На нефтепроводе в Ханты-Мансийском автономном округе из-за незаконной врезки произошла утечка нефти на площади в 8,6 тысячи квадратных метров, передает РИА "Новости".

Как отметил представитель экстренных служб региона, инцидент случился в Сургуте. Диаметр нефтепровода составляет 426 миллиметров. 

Специалисты ПАО "Сургутнефтегаз" приступили к ликвидации последствий разлива. Дополнительные обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

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