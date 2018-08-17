Захарову не удивило решение США сократить финансирование помощи Сирии

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Госдепа США направить на другие цели 230 миллионов долларов, которые были выделены ранее на стабилизацию в Сирии. "Не мирную жизнь же Госдепу спонсировать", - иронично заметила она.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над отказом США выделять средства на стабилизацию ситуации в Сирии.

"Правильно: ИГИЛа ("Исламское государство, деятельность этой террористической организации запрещена в России – прим. ред.) там уже нет, непримиримые боевики ушли, "Белые каски" тоже эвакуированы. Кому в Сирии могут быть нужны деньги? Ну не мирную жизнь же Госдепу спонсировать", - написала она в Facebook.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео распорядился сократить финансирование программ помощи Сирии. Таким образом, 230 миллионов долларов, которые предполагалось выделить на стабилизацию в регионе, направят на другие цели.