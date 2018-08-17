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Захарову не удивило решение США сократить финансирование помощи Сирии

21:46
  • пятница
  • 17 августа 2018

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Госдепа США направить на другие цели 230 миллионов долларов, которые были выделены ранее на стабилизацию в Сирии. "Не мирную жизнь же Госдепу спонсировать", - иронично заметила она.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над отказом США выделять средства на стабилизацию ситуации в Сирии.

"Правильно: ИГИЛа ("Исламское государство, деятельность этой террористической организации запрещена в России – прим. ред.) там уже нет, непримиримые боевики ушли, "Белые каски" тоже эвакуированы. Кому в Сирии могут быть нужны деньги? Ну не мирную жизнь же Госдепу спонсировать", - написала она в Facebook.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео распорядился сократить финансирование программ помощи Сирии. Таким образом, 230 миллионов долларов, которые предполагалось выделить на стабилизацию в регионе, направят на другие цели.

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