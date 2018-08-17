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В Еврокомиссии заявили о неизбежности нового кризиса в Еврозоне

22:17
  • пятница
  • 17 августа 2018

Еврозона должна продолжить свою интеграцию и думать о следующем кризисе, который неизбежен, считает еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси. Он также отметил, что Греция наконец смогла преодолеть последствия кризиса и вышла на бюджетный профицит.

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси предупредил о новом кризисе в Еврозоне. Его слова приводит РИА "Новости".

"Еврозона должна продолжить свою интеграцию и думать о следующем кризисе, который неизбежно придет", - подчеркнул Московиси.

Таким образом комиссар прокомментировал выход Греции из программы внешней финансовой помощи. Страна начала ее получать на фоне глобального кризиса, который не могла преодолеть в течение восьми лет. В настоящее время в Еврокомиссии отмечают экономический рост Греции - в частности некогда внушительный дефицит бюджета там уже сменился профицитом.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что не считает кризисной ситуацию с мигрантами в Европе, но готов признать таковым развитие событий в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. При этом Гранди подверг критике тон, который многие европейские политики используют при разговорах о мигрантах.

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