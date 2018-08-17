ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Свадебный подарок Путина. Казачий ансамбль прибыл в Австрию

22:52
  • пятница
  • 17 августа 2018

В Австрию на гастроли прибыл Кубанский казачий хор. Официально о планах коллектива не сообщается, однако, по данным СМИ, музыканты выступят на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, куда приглашен президент России Владимир Путин.

Кубанский казачий хор приехал в Австрию со своей концертной программой. Об этом сообщил директор коллектива Анатолий Арефьев.

"Мы находимся в Австрии. Приехали со своей программой", - сказал он агентству ТАСС, не уточнив, где и с какой программой будет выступать хор.

18 августа в Берлине пройдут переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Перед приездом в Германию Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая пройдет в Вене.

 

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее рассказал, что Путин планирует преподнести новобрачным свадебный подарок, но не раскрыл деталей.

По данным австрийских СМИ, президент привезет на свадьбу музыкальный подарок – российского лидера будет сопровождать казачий ансамбль, который исполнит для молодоженов свадебную песню.

Читайте также:
Главное сегодня
Кубанский казачий хор
Кубанский казачий хор
Кубанский казачий хор
Кубанский казачий хор
Кубанский казачий хор
Кубанский казачий хор
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100