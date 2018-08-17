Свадебный подарок Путина. Казачий ансамбль прибыл в Австрию

В Австрию на гастроли прибыл Кубанский казачий хор. Официально о планах коллектива не сообщается, однако, по данным СМИ, музыканты выступят на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, куда приглашен президент России Владимир Путин.

Кубанский казачий хор приехал в Австрию со своей концертной программой. Об этом сообщил директор коллектива Анатолий Арефьев.

"Мы находимся в Австрии. Приехали со своей программой", - сказал он агентству ТАСС, не уточнив, где и с какой программой будет выступать хор.

18 августа в Берлине пройдут переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Перед приездом в Германию Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая пройдет в Вене.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее рассказал, что Путин планирует преподнести новобрачным свадебный подарок, но не раскрыл деталей.

По данным австрийских СМИ, президент привезет на свадьбу музыкальный подарок – российского лидера будет сопровождать казачий ансамбль, который исполнит для молодоженов свадебную песню.