Визит Путина на свадьбу в Австрию вызвал у Климкина "грустную улыбку"

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал приглашение президента России Владимира Путина на свадьбу к министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По его словам, ситуация вызывает "грустную улыбку".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на приглашение российского президента Владимира Путина на свадьбу к главе МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Я светскую жизнь обычно не комментирую, но если МИД Австрии вынужден оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете "частного" визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку", — отметил он.

18 августа президент России Владимир Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера, которая пройдет неподалеку от города Грац. По данным австрийских СМИ, российский лидер привез музыкальный подарок – казачий ансамбль, который исполнит для молодоженов свадебную песню.

После мероприятия, Путин отправится в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.