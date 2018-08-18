Экипаж "Механика Погодина" вновь пресек попытку незаконного проникновения

Неизвестные вновь попытались проникнуть на борт судна "Механик Погодин" в украинском порту Херсон. Группа представилась "инспекцией портового контроля". Причиной визита она назвала проверку анонимной жалобы от одного из членов экипажа.

На борт российского танкера "Механик Погодин", задержанного в украинском порту Херсон, вновь попытались незаконно проникнуть неизвестные. Об этом сообщает пресс-служба компании-судовладельца "В. Ф. Танкер".

Группа представилась "инспекцией портового контроля". При этом, она не предоставила правовых оснований. Причиной визита якобы оказалась проверка анонимной жалобы от одного из членов экипажа. В результате неизвестных вновь не пропустили на борт.

Между тем, капитан "Механика Погодина" направил таможенной и пограничной службам, а также портовым властям морской протест в связи с незаконным удержанием судна на Украине.

16 августа на корабль уже пыталась проникнуть группа украинских пограничников. После этого на борт хотели попасть 11 экологов. Такое число сотрудников в разы превышает необходимое количество для проведения проверок. Обе попытки проникновения были пресечены.

Танкер "Механик Погодин" заблокирован в порту Херсона с 10 августа. В СБУ сообщили, что судовладельца включили в санкционный список. По версии министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, корабль якобы заходил в порты Крыма. Однако компания-оператор российского танкера эту информацию опровергла.