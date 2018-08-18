В Польше перевернулся автобус с 54 украинскими туристами

Не менее трех человек погибли в результате ДТП с автобусом в Польше. Он вез в Вену украинских туристов. Также в аварии пострадали 18 человек. Из них 11 тяжелораненых.

Автобус с 54 украинскими туристами сорвался с откоса дороги и перевернулся в Польше. В результате погибли трое, еще 18 человек получили ранения, передает "Интерфакс" со ссылкой на польские СМИ.

ДТП произошло вечером, 17 августа, на шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна между Пшемыслом Саноком в Подкарпатье.

Водитель автобуса направлялся в Вену. Неожиданно, он пробил энергоемкий барьер и ударился в деревянный крест, который стоял на повороте. После этого транспортное средство перевернулось и сорвалось с откоса.

В больницы доставлен 51 пассажир. Среди них есть и дети.

Между тем, сообщается об 11 тяжелораненых.