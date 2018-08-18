В Германии ждут начала перемен после переговоров Путина и Меркель

Ведущие мировые СМИ обсуждают предстоящий визит Владимира Путина в Германию. В субботу глава нашего государства проведёт переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов. Эксперты и политики уже строят прогнозы, а представители немецкого бизнеса надеются на расширение взаимодействия с Россией. Переговоры пройдут на фоне растущего давления США, которое наносит вред и Москве и Берлину.

В резиденции немецкого канцлера в Мезеберге, которая находится всего в 70 километрах от Берлина, уже все готово к встрече двух лидеров. Ангела Меркель и Владимир Путин проведут переговоры спустя ровно три месяца после диалога в Сочи. Тогда российский президент встречал канцлерин с букетом роз. Такой знак приветствия, после довольно холодного общения Меркель с Трампом в Вашингтоне, многие сочли добрым знаком. И вот теперь немецкая деловая газета Handelsblatt резюмирует - лед тронулся, передает "ТВ Центр".

"Долгое время поиск компромиссов между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным выглядел практически бесперспективным, однако сейчас ситуация сильно изменилась из-за непредсказуемой политики США. Переговоры в Берлине вряд ли приведут к серьезному прорыву в двусторонних отношениях России и Германии, однако они могут стать долгожданным первым шагом в деле нормализации ситуации в мире", - отмечает издание.

К закономерному сближению России и Германии приводит позиция Вашингтона по поводу ядерной сделки с Ираном, а также постоянные угрозы санкциями, которые вызывают раздражение уже и в Берлине. Вот и сейчас идет очередная попытка давления со стороны США, где новые ограничения против России обещают ввести уже 22 августа. А вот немецкий бизнес, наоборот, давно просит Меркель отказаться от санкций - это вредит, в первую очередь, самой Германии. Именно таких решений от встречи в Мезеберге ждет и премьер-министр Бранденбурга - земли, где состоятся переговоры двух лидеров.

"Нам нужно больше оптимизма в наших отношениях с Россией. Это важно, прежде всего, для наших компаний в восточной Германии, которые при тяжелейших условиях пытаются сохранить контакты с российскими партнёрами по бизнесу. Было бы хорошо, если бы они видели свет в конце туннеля", - заявил премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке.

Не только двусторонние отношения. На встрече Владимира Путина и Ангелы Меркель, как уже анонсировали в Кремле, речь пойдет и о важных международных вопросах: восстановление Сирии, возвращение к миру в Донбассе. И Россия, и Германия входят в "Нормандскую четверку", которая отвечает за урегулирование ситуации на юго-востоке Украины. Одно из тем, конечно, станет тесное экономическое сотрудничество двух государств, от которого зависят и другие страны Европы - в том числе, строительство газопровода "Северный поток - 2", по которому пойдет газ в ЕС.

В политических кругах Германии приветствуют визит российского президента.

"Многие конфликты в мире не могут быть решены без России. Нашим странам нужно партнёрство. Германия не должна отказываться от проекта "Северный поток – 2" только потому, что американскому президенту трудно переварить это. Я также ожидаю, что на встрече Меркель и Путина будут заключены договоренности об усилении ВТО. Если Европа и Россия станут говорить в один голос, Трамп не сможет остаться равнодушным", - заявила председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес.

Впрочем, Владимира Путина ждет 18 августа не только Ангела Меркель, но и глава австрийского МИД Карин Кнайсль. Правда, не для переговоров. Она решила пригласить российского лидера на собственную свадьбу. Торжества пройдут в винодельческом хозяйстве недалеко от Граца, второго по величине города республики. Гостям обещают - не будет никакой политики, хотя само приглашение к европейскому столу в такой доверительной обстановке тоже искусство дипломатии.

Борис Иванин, "ТВ Центр".