Между президентом США Дональдом Трампом и Россией действительно нет сговора, признали в американском Сенате. председатель спецкомитета по разведке верхней палаты Конгресса Ричард Бёрр признался, что результаты разбирательства являются "диким разочарованием".

Полтора года расследования, и никаких доказательств. В американском Сенате признали, что подтверждений сговора президента США Дональда Трампа с Россией не обнаружено. Об этом в интервью агентству Associated Press рассказал председатель спецкомитета по разведке верхней палаты Конгресса США Ричард Бёрр, сообщает "ТВ Центр".

Он подчеркнул, что свидетельства сотрудничества с Москвой искали тщательно, но никаких фактов не нашли. Результаты разбирательства он назвал "диким разочарованием". При этом, следствие продолжается.

Ранее аналогичное расследование прекратили в Палате представителей Конгресса - также за неимением доказательств. Россия неоднократно заявляла, что не пыталась повлиять на американские выборы, а все обвинения голословны.