Кофе и чипсы: как в Сирии восстанавливается пищевая промышленность

США не желают спонсировать восстановление мирной жизни в Сирии. Об этом заявила Мария Захарова. Официальный представитель нашего МИД прокомментировала решение Госдепа перенаправить 230 миллионов долларов. Деньги хотели выделить на стабилизацию регионов, неподконтрольных Дамаску. Однако таких районов уже почти не осталось. С каждым днём всё больше сирийцев возвращаются к мирной жизни. В Арабской республике начала действовать госпрограмма по трудоустройству беженцев.

Кофе в Сирии пьют, возможно, чаще, чем воду. На фабрике действует строгая технология. Обжаренные бразильские зёрна после двух суток в морозильной камере привозят в этот цех. 20 промышленных мельниц превращают их в порошок. Затем - упаковочная линия. Особый шарм - наклейка этикеток. Вручную. Каждый день четыре тонны отборного молотого кофе отправляется в магазины, сообщает "ТВ Центр".

"У нас завод был в районе Дераа, он начал работать в 2000 году. Но когда туда пришли террористы, завод захватили сразу же. И четыре года назад нам пришлось начинать все с нуля здесь", - рассказал инженер Милад Адро.

Город Адра под Дамаском — крупнейшая в Сирии промзона. Здесь ещё помнят страшные события 2013-го, когда пришедшие боевики казнили 15 человек. В том числе, женщин и детей. Казнили, как сами говорили, за веру. Спустя год Адра была освобождена. Вновь заработали производства.

"Главным партнером для нас стала Россия. Отношения между нашими странами сейчас на пике. Это взаимовыгодное сотрудничество. Мы закупаем российское сырьё, а поставляем в вашу страну свои традиционные товары: оливки и оливковое масло, соки, овощи и фрукты", - отметил руководитель пищевой промышленности Дамаска Талал Аль-Каляжи.

Ещё один лидер пищевой промышленности Сирии - завод по производству чипсов. На конвейере - только лучшие сорта картофеля. Фабрика работала в течение всей войны. Случались перебои с электричеством, с горючим. Но выстояли. Был период, когда соседние фермерские хозяйства захватили боевики. Сырье пришлось втридорога закупать в Египте.

"Было даже такое, что свою продукцию мы продавали в убыток, но цены не поднимали и продолжали работать. Теперь, когда война закончилась, снова закупаем сирийскую картошку, и дела идут намного лучше", - рассказал инженер Аля Аль-Халяби.

50 тонн картофеля в день. Фирма выпускает 30 видов чипсов со вкусом лука, помидоров и даже сирийского гороха! Все работники фабрики беженцы. Власти понимают, как важно дать работу людям по месту временного проживания. Действует госпрограмма по трудоустройству вынужденных переселенцев. В министерстве труда Сирии заверяют, что дело найдётся для каждого, независимо от опыта и квалификации. Помогают встать на ноги и частным предприятиям.

После войны в арабской республике с 12% до 6% снизили ставку по кредитам для малого и среднего бизнеса. Потому, как шутят предприниматели, и картошка вкуснее, и кофе слаще.