В Центральном доме литераторов началось прощание с Эдуардом Успенским

​Прощание с детским писателем и сценаристом Эдуардом Успенским, скончавшимся на 81-м году жизни, началось в Центральном доме литераторов. Проститься с выдающимся автором пришли друзья, коллеги и почитатели его таланта.

В Центральном доме литераторов в субботу началось прощание с детским писателем и сценаристом Эдуардом Успенским. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Он скончался 14 августа. Ему было 80 лет. Проститься с выдающимся автором пришли друзья, коллеги и почитатели его таланта.

"Успенский - это имя, равное будущему. Он воспитывал детство. Он воспитывал людей. Он писал невероятно объемно. Он был хороший человек. В большом смысле этого слова", - сказал телеведущий Леонид Якубович.

Эдуард Успенский - один из самых известных современных детских писателей России. Создатель произведений, любимых не одним поколением: "Дядя Фёдор, пёс и кот", "Крокодил Гена и его друзья", "Колобок - идёт по следу" и десятков других.

"Мы все, наверное, выросли на его книгах. Он всем нам дал какие-то уроки, которые, может быть, не догадывались дать другие детские писатели. Он научил нас с детства чувству юмора и ироничному отношению к жизни", - отметил директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

Писателя похоронят на Троекуровском кладбище.