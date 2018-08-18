ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поблагодарил Республику Татарстан за эффективное сотрудничество с Москвой

11:58
  • суббота
  • 18 августа 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил гала-концерт мастеров искусств Татарстана в Московском международном Доме музыки. Он отметил, что между регионами идёт плодотворное сотрудничество.

В Москве завершились Дни культуры Татарстана. Гала-концерт мастеров искусств республики в Московском международном Доме музыки посетил мэр города Сергей Собянин, сообщает "ТВ Центр".

Он подчеркнул, что между регионами идёт плодотворное сотрудничество и назвал несколько совместных проектов. Уже в сентябре с завода КамАЗ в столицу прибудут инновационные электробусы. А при благоустройстве столичных улиц применяют строительные материалы, произведённые в Татарстане.

Перед концертом Сергей Собянин и глава республики Рустам Минниханов вручили награды специалистам, которые активно участвуют в развитии двух регионов.

"Нет ни одной сферы, где бы мы не сотрудничали - в медицине, культуре, туризме, науке - мы везде рядом, плечом к плечу. Когда я приезжаю в Татарстан, к сожалению, это нечасто бывает, у меня всегда такое ощущение, что я приехал к друзьям. Потому что там очень гостеприимно, потому что мы чувствуем, что мы занимаемся одним делом. У нас один дух, одно настроение - настроение двигаться вперед, развиваться, побеждать", - отметил Сергей Собянин.

Главное сегодня
Сергей Собянин во время посещения гала-концерта
Сергей Собянин во время посещения гала-концерта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100