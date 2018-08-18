Собянин поблагодарил Республику Татарстан за эффективное сотрудничество с Москвой

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил гала-концерт мастеров искусств Татарстана в Московском международном Доме музыки. Он отметил, что между регионами идёт плодотворное сотрудничество.

В Москве завершились Дни культуры Татарстана. Гала-концерт мастеров искусств республики в Московском международном Доме музыки посетил мэр города Сергей Собянин, сообщает "ТВ Центр".

Он подчеркнул, что между регионами идёт плодотворное сотрудничество и назвал несколько совместных проектов. Уже в сентябре с завода КамАЗ в столицу прибудут инновационные электробусы. А при благоустройстве столичных улиц применяют строительные материалы, произведённые в Татарстане.

Перед концертом Сергей Собянин и глава республики Рустам Минниханов вручили награды специалистам, которые активно участвуют в развитии двух регионов.

"Нет ни одной сферы, где бы мы не сотрудничали - в медицине, культуре, туризме, науке - мы везде рядом, плечом к плечу. Когда я приезжаю в Татарстан, к сожалению, это нечасто бывает, у меня всегда такое ощущение, что я приехал к друзьям. Потому что там очень гостеприимно, потому что мы чувствуем, что мы занимаемся одним делом. У нас один дух, одно настроение - настроение двигаться вперед, развиваться, побеждать", - отметил Сергей Собянин.