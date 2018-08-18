В Крыму стартовал байк-фестиваль "Русская мечта"

Грандиозное байкерское шоу в Крыму. В Севастополе стартовал фестиваль под названием "Русская мечта". На него съехались мотоциклисты со всей России и Европы. Ожидается, что в ближайшие два дня 150 тысяч человек придут посмотреть на выступления байкеров и музыкантов. В программе - мотопробег, концерт лучших российских рок-групп, файер-шоу и спортивные соревнования.

Дорогу сюда знает любой российский байкер. Праздник скорости и драйва проходит снова у горы Гасфорта. Мегаватты звука и рёв моторов заглушают все вокруг. Это значит, что международный байкерский фестиваль под Севастополем стартовал, сообщает "ТВ Центр".

Все дороги в субботу ведут в Крым! На полуостров съехались десятки тысяч байкеров. Многим пришлось провести в дороге несколько суток.

От небольших мопедов и картингов – до внушительных чоперов и экзотичных трициклов. Американские, японские, немецкие и российские. Мотоциклы всех марок, размеров и цветов.

Декорации из бетона и металла поражают своими масштабами. Организаторы превратили заброшенный военный объект в уникальный спортивно-патриотический центр. Стальная сцена высотой с девятиэтажный дом удивила даже опытного шоумена Джеффа Монсона.

"Ночью – самая зрелищная часть фестиваля. Это одновременно и реконструкция, и театральное действие, и сложнейшие трюковые элементы. Тонны декорации, сотни актеров, десятки каскадеров и килограммы пиротехники", - отметил боец смешанных единоборств Джефф Монсон.

Это было в прямом смысле зажигательное выступление. Стальной змей оказался повержен, а добро победило злые силы. Впереди еще два дня фестиваля.

Борис Максудов, Станислав Ильин, Максим Володин. "ТВ Центр", Севастополь.