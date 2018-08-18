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Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 42 человек

12:33
  • суббота
  • 18 августа 2018

До 42 возросло число жертв обрушения автомобильного моста близ города Гунея в Италии. Тело одного погибшего обнаружили под завалами в субботу. В этот же день там нашли автомобиль с телами трех человек.

Еще одно тело обнаружено под завалами обрушившегося моста близ итальянского города Генуи. Теперь число жертв возросло до 42 человек, передает ТАСС со ссылкой на телеканала RAI-News-24.

Ранее 18 августа спасатели обнаружили под обломками моста автомобиль с телами трех человек. Тогда сообщалось о 41 погибшем.

Суббота во всей Италии объявлена днем национального траура.

14 августа в Генуе рухнул пролет автомобильного моста. Сообщалось о 38 погибших и 16 пострадавших. Из них 12 человек находятся в тяжелом состоянии. Также стало известно о том, что под завалами могут находиться от 10 до 20 человек.

В момент ЧП по мосту двигались более 30 автомобилей. В Генуе был объявлен двухдневный траур, в административной области Лигурия на год ввели режим ЧС.

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Обрушение моста в Генуе, Италия
Обрушение моста в Генуе, Италия
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