В Дагестане задержан глава местного Фонда обязательного медстрахования

В Дагестане 17 августа задержали главу территориального Фонда обязательного медицинского страхования Магомеда Сулейманова. Его подозревают в в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Глава территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов подозревается в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России.

Следствие установило, что с 2010 по 2018 годы участники преступного сообщества похитили более 210 миллионов рублей.

Схема действия сообщества заключалась в использовании поддельных документов, предоставляемых частными медицинскими клиниками и медицинскими учреждениями. Через возглавляемые аффилированными лицами страховые компании на основании поддельных документов перечислялись деньги фонда за якобы оказанные медицинские услуги.

"Кроме этого в аффилированные страховые компании и фонд были предоставлены заведомо ложные сведения о более 600 лицах, фактически умерших, либо выехавших в страны Ближнего Востока, которым якобы в медицинских учреждениях республики оказывалась медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

Накануне, 17 августа, Сулейманов был задержан. Следователи регионального СК России совместно с сотрудниками УФСБ и МВД по Дагестану проводят следственные действия и оперативные мероприятия. Устанавливаются другие члены преступного сообщества и все эпизоды его преступной деятельности.