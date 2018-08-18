ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Дагестане задержан глава местного Фонда обязательного медстрахования

13:41
  • суббота
  • 18 августа 2018

В Дагестане 17 августа задержали главу территориального Фонда обязательного медицинского страхования Магомеда Сулейманова. Его подозревают в в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Глава территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов подозревается в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России.

Следствие установило, что с 2010 по 2018 годы участники преступного сообщества похитили более 210 миллионов рублей.

Схема действия сообщества заключалась в использовании поддельных документов, предоставляемых частными медицинскими клиниками и медицинскими учреждениями. Через возглавляемые аффилированными лицами страховые компании на основании поддельных документов перечислялись деньги фонда за якобы оказанные медицинские услуги.

"Кроме этого в аффилированные страховые компании и фонд были предоставлены заведомо ложные сведения о более 600 лицах, фактически умерших, либо выехавших в страны Ближнего Востока, которым якобы в медицинских учреждениях республики оказывалась медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

Накануне, 17 августа, Сулейманов был задержан. Следователи регионального СК России совместно с сотрудниками УФСБ и МВД по Дагестану проводят следственные действия и оперативные мероприятия. Устанавливаются другие члены преступного сообщества и все эпизоды его преступной деятельности.

Главное сегодня
Следственный комитет
Следственный комитет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100