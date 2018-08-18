Лукашенко назначил Сергея Румаса новым премьером Белоруссии

​Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел перестановки в правительстве страны. В частности, он назначил на пост премьер-министра Республики Сергея Румаса, который ранее руководил Банком развития.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение сменить руководство правительства. Об этом сообщает агентство БелТА.

Премьер-министром страны назначен Сергей Румас. Ранее он возглавлял Банк развития.

Кроме того, первым заместителем премьера назначен Александр Турчин, который до настоящего времени был руководителем аппарата Совета министров. Вице-премьером назначен Игорь Ляшенко.

Также заместителем премьер-министра стал Владимир Кухарев, который до этого работал в должности зампреда Комитета госконтроля. Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта.

"А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности", - заявил Лукашенко.

Также вице-премьером назначен Игорь Петришенко. До этого он являлся послом Белоруссии в России. В его обязанности будет входить социальная сфера, здравоохранение, образование, культура, спорт.

14 августа Лукашенко потребовал подготовить предложения по замене руководства правительства, так как оно "пофигически относится к поручениям президента".