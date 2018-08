Скончался экс-генсек ООН Кофи Аннан

Седьмой генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Кофи Аннан скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщила его семья. Заявление опубликовано на странице политика в Twitter.

"C безмерной печалью семья и фонд Кофи Аннана сообщают, что Кофи Аннан, экс-генеральный секретарь ООН и нобелевский лауреат, ушел с миром в субботу, 18 августа, после непродолжительной болезни. Его супруга Нейн и дети Ама, Кохо и Нина были рядом с ним в последние дни его жизни", - отмечается в заявлении.

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness... pic.twitter.com/42nGOxmcPZ