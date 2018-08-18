Ушло детство: в Москве простились с Эдуардом Успенским

В Центральном доме литераторов в субботу простились с Эдуардом Успенским. Один из самых известных детских писателей в нашей стране ушёл из жизни 14 августа. Его книги уже стали классикой. Дядя Фёдор, кот Матроскин, крокодил Гена и Чебурашка - эти персонажи всегда будут любимы не одним поколением детей.

Главный сказочник, главный детский писатель страны. И, пожалуй, у тех, кто в субботу пришел проститься с Эдуардом Успенским, было одно общее чувство - все как будто провожали детство, передает "ТВ Центр".

"Успенский - это имя, равное будущему. Он воспитывал детство, он воспитывал людей. Может быть, оттуда дети такие веселые и выходили, с этих мультиков, от этих книжек у них сияли глаза", - сказал телеведущий Леонид Якубович.

Близкие друзья в субботу вспоминали - у самого писателя была нелегкая жизнь. Жизнь вопреки, жизнь-борьба. Голодное военное детство, ранняя смерть отца, иногда - отсутствие работы, вечная цензура, долгая болезнь. Но он - из победителей.

"Он действительно сделал мою жизнь, мое детство и миллионы детских жизней также счастливыми и веселыми. Вот я за это ему очень благодарен", - отметил актер Алексей Гаврилов.

Эдуард Успенский не раз признавался - с самого начал знал, что будет писать именно сказки, именно для детей. Однако любил и математику. Поступил в авиационный институт, и даже несколько лет проработал на авиационном заводе. Впрочем, и тогда, и всегда он писал - то для студенческого театра, то для артистов эстрады. Вот это удивительное сочетание - аналитический ум, ирония, литературный дар - оттого и получались его необыкновенно ёмкие афористичные фразы. И нет, наверное, ни одного человека в стране, кто Успенского хотя бы раз не цитировал.

"И, наверное, так и нужно жить, как описано у Эдуарда Николаевича - с улыбкой, с таким отношением к жизни, к животным", - сказал директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

Он буквально ворвался в детскую литературу и анимацию. С морем оригинальных предложений и идей. Ничего подобного до него еще никто не делал! Создал вроде бы сказочные, сюрреалистичные, но такие узнаваемые и уютные миры. И ярких, неординарных персонажей. Его Чебурашка и Крокодил Гена и не только трое, а все из Простоквашино - уже давно больше, чем просто литературные герои.

"Персонажи это особый дар, редко кому удается придумать такие персонажи - вереницу как у него! Никому не удавалось! Один персонаж и писатель состоялся, а у него не сосчитать сколько. И как ни назовет - вот крокодил Гена - а мы думаем, что и другого имени не могло быть у крокодила", - сказал актер, театральный режиссер Александр Левенбук.

Его сказки читают на 25 языках. Они культовые не только в России, но и, например, в Японии.

Он годы боролся со своей болезнью. И уже казалось, что вышел и из этой битвы победителем. Не переставал работать и писать. На студии "Союзмультфильм" говорят, что вели переговоры, было много планов. Эдуард Успенский мечтал экранизировать написанное в последнее время. Его провожали в субботу аплодисментами. В уверенности - великие сказочники на самом деле - бессмертны.

Юлия Богоманшина, Валерия Дзгоева, Александр Голубев, Валерий Белинский, "ТВ Центр".