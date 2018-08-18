Марию Бутину перевели в другую тюрьму

Гражданка Мария Бутина переведена в тюрьму Александрии в штат Вирджиния. Об этом рассказал ее адвокат Роберт Дрисколл.
Россиянку Марию Бутину перевели по неясным причинам в тюрьму Александрии в штат Вирджиния. Это один из ближайших пригородов Вашингтона, передает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянки Роберта Дрисколла.
"Она была переведена минувшим вечером. Я ее посетил этим утром", - отметил американский юрист.
Также Дрисколл отметил, что власти США не объяснили причины произошедшего и не уведомили его заранее о своих намерениях. "Все еще пытаюсь выяснить, почему [Бутину перевели в другую тюрьму]", - заявил адвокат.
Ранее Бутина содержалась в тюрьме Вашингтона.
До этого сообщалось, что Бутиной не оказывают необходимой медицинской помощи, из-за холода в камере у нее обострился артрит. Также она лишена прогулок.
Россиянка, была арестована по надуманным обвинениям в шпионаже. На суде в качестве доказательств, в частности, приводилось фото на фоне Капитолия. Прокуратура при этом требует засекретить часть улик по её делу, которое в нашем МИД назвали полностью сфабрикованным.