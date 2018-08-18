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В Москве ко Дню города благоустроят 80 парковых зон

14:41
  • суббота
  • 18 августа 2018

Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков осмотрел парковую зону в Южном Бутове. По его словам, всего в столице ко Дню города благоустроят 80 парковых зон.

В Москве ко Дню города благоустроят 80 парковых зон. Не только в центральной части столицы, но и за её пределами, передает "ТВ Центр".

Работы уже завершены в парках Митино, Битцевском, Братеевском, Каскадном и Пятидесятилетия октября. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков во время осмотра парковой зоны в Южном Бутове.

Здесь работы также закончены. На территории обустроены удобные пешеходные дорожки, отремонтирована территория пруда. В водоём запустили несколько видов рыбы.

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