Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков осмотрел парковую зону в Южном Бутове. По его словам, всего в столице ко Дню города благоустроят 80 парковых зон.

В Москве ко Дню города благоустроят 80 парковых зон. Не только в центральной части столицы, но и за её пределами, передает "ТВ Центр".

Работы уже завершены в парках Митино, Битцевском, Братеевском, Каскадном и Пятидесятилетия октября. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков во время осмотра парковой зоны в Южном Бутове.

Здесь работы также закончены. На территории обустроены удобные пешеходные дорожки, отремонтирована территория пруда. В водоём запустили несколько видов рыбы.