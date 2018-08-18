В Москве начался благотворительный фестиваль для бездомных животных

Благотворительный фестиваль под названием "Домой" проходит в парке Красная Пресня. Он посвящен Всемирному дню бездомных животных.

В Москве во Всемирный день бездомных животных проходит благотворительный фестиваль под названием "Домой". В парк Красная Пресня привезли 150 собак и кошек, у которых пока нет хозяев, сообщает "ТВ Центр".

С четвероногими участниками выставки можно не только познакомиться, но и забрать любого из них домой совершенно бесплатно. Все животные здоровы, имеют необходимые документы.

Здесь также можно получить консультацию ветеринара и зоопсихолога и купить сувениры. Деньги от продажи пойдут на помощь бездомным собакам и кошкам. Кроме того, в рамках фестиваля организован сбор корма для приютов.