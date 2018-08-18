В столице начался фестиваль славянского искусства "Русское поле"

В Москве начался фестиваль славянского искусства "Русское поле". Праздник продлится с 18 по 19 августа.

Ярмарка ремёсел и промыслов, народные игры и забавы, выступления монастырских, казачьих и военных хоров. В Москве проходит фестиваль славянского искусства "Русское поле", сообщает "ТВ Центр".

Праздник продлится два дня - 18 и 19 августа. Участие примут до 100 тысяч человек. Территорию столичного парка "Коломенское" поделили на несколько зон. На "Богатырской заставе" можно увидеть славянские силовые забавы, в "Монастырском дворе" - послушать выступление звонарей, на "Купеческом дворе" - оценить мастерство ремесленников, на "Сытном дворе" - попробовать русские угощения.