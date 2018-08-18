Эрдоган обвинил США в попытке устроить экономический переворот в Турции

США сделали Турцию своей стратегической целью, называя себя стратегическим партнером Анкары. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган. Он добавил, что используя валютный курс, Вашингтон пытался устроить экономический переворот в Турецкой Республике.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что США, называя себя стратегическим партнером Анкары, сделали его страну своей стратегической целью. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы увидели вашу игру и сами вас вызываем. Мы не сдадимся тем, кто называют нас стратегическим партнером, но вместо этого сделали нас своей стратегической целью. Используя [валютный] курс, они пытались устроить экономический переворот, хотели нас загнать в ловушку. Вы не помешаете достижению наших целей", - отметил Эрдоган в ходе выступления на съезде возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития Турции в Анкаре.

Он добавил, что Турция не склонится перед державами, которые пытаются улучшить свое благосостояние за счет ресурсов других стран. Он добавил, что последние событие в экономике откроют Анкаре новые двери и дадут новые возможности для развития.

"Мы планируем принять 40 миллионов туристов. Проекты в оборонной промышленности сейчас составляют 45 миллиардов долларов, мы намерены довести эту цифру до 75 миллиардов. Беспилотники, самолеты и вертолеты, развитие и внедрение новой техники будет продолжаться", - подчеркнул президент Турции.