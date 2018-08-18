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Эрдоган обвинил США в попытке устроить экономический переворот в Турции

15:14
  • суббота
  • 18 августа 2018

США сделали Турцию своей стратегической целью, называя себя стратегическим партнером Анкары. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган. Он добавил, что используя валютный курс, Вашингтон пытался устроить экономический переворот в Турецкой Республике.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что США, называя себя стратегическим партнером Анкары, сделали его страну своей стратегической целью. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы увидели вашу игру и сами вас вызываем. Мы не сдадимся тем, кто называют нас стратегическим партнером, но вместо этого сделали нас своей стратегической целью. Используя [валютный] курс, они пытались устроить экономический переворот, хотели нас загнать в ловушку. Вы не помешаете достижению наших целей", - отметил Эрдоган в ходе выступления на съезде возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития Турции в Анкаре.

Он добавил, что Турция не склонится перед державами, которые пытаются улучшить свое благосостояние за счет ресурсов других стран. Он добавил, что последние событие в экономике откроют Анкаре новые двери и дадут новые возможности для развития.

"Мы планируем принять 40 миллионов туристов. Проекты в оборонной промышленности сейчас составляют 45 миллиардов долларов, мы намерены довести эту цифру до 75 миллиардов. Беспилотники, самолеты и вертолеты, развитие и внедрение новой техники будет продолжаться", - подчеркнул президент Турции.

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