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Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана

14:49
  • суббота
  • 18 августа 2018

Министр иностранных дел России выразил соболезнования генсеку ООН Антониу Гутерришу в связи с кончиной бывшего руководителя Организации Кофи Аннана. В послании, глава МИД, в частности, отметил значительный вклад Аннана в укрепление центральной роли ООН в мировых делах.

Глава МИД России Сергей Лавров направил соболезнования Генеральному секретарю Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутеррешу в связи с кончиной экс-генсека ООН Кофи Аннана. Об этом сообщает сайт министерства иностранных дел России.

"В послании отмечен значительный вклад Кофи Аннана в укрепление центральной роли ООН в мировых делах, реформирование Организации в целях наращивания ее авторитета и возможностей для долгосрочного решения глобальных проблем на основе верховенства права и уважения фундаментальных целей и принципов Устава ООН. После выхода в отставку Кофи Аннан продолжал активную деятельность по поиску развязок острейших кризисов современности, в том числе в рамках "Группы старейшин", - отметили на Смоленской площади.

Ранее стало известно, что на 81-м году жизни скончался седьмой генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Это произошло после непродолжительной болезни.

Он возглавлял ООН с января 1997 года по декабрь 2006-го. В 2001-м Аннан стал лауреатом Нобелевской премии мира за "вклад в создание более организованного мира и укрепление мира во всем мире".

В 2011 году политик стал спецпосланником ООН и Лиги арабских государств по мирному урегулированию конфликта в Сирии. Однако спустя год Аннан ушел в отставку с этого поста.

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