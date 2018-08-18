Путин: искренне восхищался мудростью и мужеством Кофи Аннана

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-генсека ООН Кофи Аннана. В своем послании нынешнему руководителю Организации Антониу Гутерришу, российский лидер подчеркнул, что он искренне восхищался мудростью и мужеством Аннана.

Президент России Владимир Путин направил генсеку ООН Антониу Гутерришу послание с соболезнованием в связи с кончиной бывшего руководителя Организации Кофи Аннана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Многие годы жизни этого замечательного человека и большого политика были посвящены служению Организации Объединенных Наций. Возглавляя ООН в непростой период, он очень многое сделал для реализации целей и задач Организации, укрепления ее центральной роли в мировых делах", - отметил российский лидер.

По его словам, особенно значительным был личный вклад Аннана в наращивание миротворческого потенциала ООН и в урегулирование ряда региональных конфликтов. Путин добавил, что заслуги Кофи Аннана по достоинству оценены международным сообществом – свидетельством этому стало присуждение ему Нобелевской премии мира.

"Мне посчастливилось лично общаться с Кофи Аннаном. Я искренне восхищался его мудростью и мужеством, способностью принимать взвешенные решения даже в самых сложных, критических ситуациях", - подчеркнул президент России.

Также Владимир Путин отметил, что память о Кофи Аннане навсегда останется в сердцах россиян.

"Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, сотрудникам Секретариата ООН, а также правительству и народу Ганы", - отметил российский лидер.

О кончине Кофи Аннана стало известно ранее, 18 августа. Он умер на 81-м году жизни. Это произошло после непродолжительной болезни.