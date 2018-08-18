Порошенко подписал закон о запрете взыскивать долги с ОПК в пользу России

Президент Украины подписал закон, запрещающий взыскивать долги с украинских стратегических предприятий в пользу Россия и ее компаний.

Украинский президент Петр Порошенко подписал закон, согласно которому, Россия и ее компании не смогут взыскать долги со стратегических предприятий Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента.

Данный закон вводит запрет на исполнение решений, включая иностранные суды, о взыскании задолженности по обязательствам, где кредитором выступают российские компании, их местные или зарубежные "дочки", а должником — предприятия украинского ОПК, внесенные в перечень стратегических объектов.

Кроме того, документ предусматривает остановку уже открытых и запрет на открытие новых исполнительных производств о взыскании задолженности с предприятий ОПК в пользу России и запрет на их банкротство по заявлениям российских юридических лиц.

Этот закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

В 2014 году Украина разорвала договор по военно-техническому сотрудничеству с Россией. Киев запретил экспорт товаров военного и двойного назначения. Таким образом, украинские предприятия не смогли выполнить свои обязательства перед российскими заказчиками, что повлекло обращения в суды. По оценкам авторов закона, долг украинских предприятий перед Россией составляет примерно 145 миллионов долларов.