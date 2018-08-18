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Путин прибыл в Грац на свадьбу главы МИД Австрии

15:34
  • суббота
  • 18 августа 2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин прибыл в австрийский Грац. Неподалеку от этого города в подворье "Чеппе" пройдет свадебная церемония.

Президент России Владимир Путин прилетел в австрийский город Грац. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Российский лидер направляется в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. По пути в ФРГ он сделал короткую остановку в Австрии. Там он посетит подворье "Чеппе", где состоится свадьба главы МИД этой страны Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера.

По данным австрийских СМИ, российский лидер привез музыкальный подарок – казачий ансамбль. Он исполнит для молодоженов свадебную песню.

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