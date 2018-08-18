ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал об открытии огромной детской площадки в Парке Горького

16:46
  • суббота
  • 18 августа 2018

В Парке Горького 25 августа откроется огромная детская площадка размером почти в два гектара. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, событие приурочено к 90-летию парка.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 25 августа в Парке Горького откроется огромная детская площадка размером почти в два гектара.

"25 августа в Парке Горького откроется огромная детская площадка - почти 2 гектара. Чего там только не будет: 29 качелей, водная станция с каналами, дамбами и плотинами, горки, скалодром и многое другое. В том числе для детей с ограниченными возможностями. Все это к 90-летию парка", - написал мэр города на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее Собянин пригласил москвичей на фестиваль по случаю юбилея Парка Горького.

Парк Горького открылся в 1928 году. За это время он стал неотъемлемой частью Москвы.

Новости по теме
Центральный вход в Парк Горького
Центральный вход в Парк Горького
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100