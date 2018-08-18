Собянин рассказал об открытии огромной детской площадки в Парке Горького

В Парке Горького 25 августа откроется огромная детская площадка размером почти в два гектара. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, событие приурочено к 90-летию парка.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 25 августа в Парке Горького откроется огромная детская площадка размером почти в два гектара.

"25 августа в Парке Горького откроется огромная детская площадка - почти 2 гектара. Чего там только не будет: 29 качелей, водная станция с каналами, дамбами и плотинами, горки, скалодром и многое другое. В том числе для детей с ограниченными возможностями. Все это к 90-летию парка", - написал мэр города на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее Собянин пригласил москвичей на фестиваль по случаю юбилея Парка Горького.

Парк Горького открылся в 1928 году. За это время он стал неотъемлемой частью Москвы.