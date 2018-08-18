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Украина объявила о блокировке судна "Механик Погодин" на три года

18:17
  • суббота
  • 18 августа 2018

Постпред президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов сообщил, что российское судно "Механик Погодин" заблокировано в украинском порту Херсон на три года.

Российское судно "Механик Погодин" заблокировано в украинском порту Херсон на три года. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов, передает "Интерфакс".

"10 августа актив данной компании, а именно судна "Механик Погодин", был заблокирован на три года в порту города Херсон", - отметил Гданов.

Танкер "Механик Погодин" заблокирован в порту Херсона с 10 августа. В СБУ сообщили, что судовладелец включен в санкционный список. По версии министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, корабль якобы заходил в порты Крыма. Однако компания-оператор российского танкера эту информацию опровергла.

Капитан "Механика Погодина" уже направил таможенной и пограничной службам, а также портовым властям морской протест в связи с незаконным удержанием судна на Украине.

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