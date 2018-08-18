Свадебная церемония главы МИД Австрии отложена из-за визита Путина

Свадебная церемония главы МИД Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера отложена в связи с задержкой приглашенного на торжество президента России Владимира Путина. Мероприятие должно было начаться в 14:00 по местному времени.

В Австрии отложена свадебная церемония главы МИД этой страны Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера. Это произошло в связи с задержкой приглашенного на торжество президента России Владимира Путина, передает РИА Новости со ссылкой на австрийский телеканал Oe24.

Мероприятие должно было начаться в 14:00 по местному времени (в 15:00 по московскому).

Ранее сообщалось, что самолет Путина уже приземлился в аэропорту Граца. Для президентского кортежа перекрыли шоссе, чтобы российский лидер смог прибыть на торжество максимально быстро.

В субботу российский лидер направляется в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. По пути в ФРГ он сделал короткую остановку в Австрии. Там он должен посетить подворье "Чеппе", где проходит свадьба главы МИД этой страны Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера.