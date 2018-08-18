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Эрдогана переизбрали главой Партии справедливости и развития

17:28
  • суббота
  • 18 августа 2018

Президент Турции Реджеп Эрдоган переизбран главой Партии справедливости и развития. За его кандидатуру на съезде этой партии проголосовали единогласно все 1380 делегатов.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган переизбран на пост председателя Партии справедливости и развития. Об этом сообщает ТАСС.

За кандидатуру Эрдогана на шестом всеобщем съезде этой партии в Анкаре проголосовали единогласно все 1380 делегатов.

Между тем, "Интерфакс" сообщает, что спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с Эрдоганом после съезда партии.

ПСР учредили в 2001 году по инициативе Эрдогана и еще трех его сторонников. Президент был избран первым председателем политического движения. С 2014 года по 2017 год партию возглавляли Ахмет Давутоглу и Бинали Йылдырым, так как в соответствии с действующими ранее законами президент страны не мог состоять в политических партиях.

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