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Путин потанцевал с главой МИД Австрии и покинул свадебную церемонию

17:22
  • суббота
  • 18 августа 2018

Российский лидер Владимир Путин посетил свадебную церемонию главы МИД Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера. Он успел потанцевать с невестой и написать на автомобиле молодоженов пожелание. С гостями мероприятия он попрощался по-немецки.

Президент России Владимир Путин покинул свадебную церемонию главы МИД Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера. Перед этим российский лидер успел потанцевать с невестой, пишет "Газета.Ru".

Также президент России написал на автомобиле молодоженов пожелание и попрощался с гостями свадьбы по-немецки.

Ранее стало известно, что свадебная церемония отложена в связи с задержкой Владимира Путина. Мероприятие должно было начаться в 14:00 по местному времени (в 15:00 по московскому).

В субботу российский лидер направляется в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По пути в Германию он сделал короткую остановку в Австрии. Там он посетил подворье "Чеппе", где проходит свадьба главы МИД этой страны Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера.

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