Путин прибыл в Берлин на переговоры с Меркель

Владимир Путин прибыл в Берлин и уже отправился во дворец Мезеберг. Именно там пройдут его переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент России Владимир Путин прибыл в Берлин. Из аэропорта он направился во дворец Мезеберг, что в 70-ти километрах от столицы, передает "ТВ Центр".

По договорённости сторон, сначала Владимир Путин и кацнлер Германии Ангела Меркель выступят с краткими заявлениями для прессы, а уже затем проследуют на переговоры. Изменение обычного порядка объяснили тем, что время для беседы лидеров не ограничено, переговоры могут затянуться допоздна, и задерживать журналистов было бы некорректно.

Однако официальное заявление об итогах встречи обязательно будет сделано.

Ранее президент России провел короткую встречу с канцлером Австрии Себастьяном Курцом , передает ТАСС. Она прошла в аэропорту Грац-Талерхоф перед отлетом российского лидера в Германию. Темы беседы двух лидеров не раскрываются.

До этого Путин сделал небольшую остановку в Австрии, чтобы посетить свадьбу министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. В ходе мероприятия он станцевал с невестой, оставил пожелания молодоженам на их автомобиле и попрощался с гостями по-немецки.