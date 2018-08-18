Песков рассказал о подарке Путина главе МИД Австрии в честь свадьбы

Президент России Владимир Путин подарил министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансисту Вольфгангу Майлингеру в честь свадьбы картину, масловыжималку и тульский самовар. Об этом рассказал пресс- секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Также он отметил, что российский лидер пробыл на мероприятии около часа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимир Путин поздравил главу МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера с их свадьбой.

"Путин подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, потому что именно из этих мест супруг, также подарил старинную масловыжималку и тульский самовар", - приводит его слова РИА Новости.

По его словам, гости по достоинству оценили творчество артистов. Кроме того, Песков отметил, что Майлингер раньше занимался дзюдо и это объединяет его с Путиным.

Также он сообщил, что российский лидер в ходе мероприятия танцевал с невестой и с гостями церемонии.

"Весьма в непринужденной и очень теплой атмосфере прошло бракосочетание. Путин присутствовал непосредственно при акте, который совершал бургомистр. Кроме того, он также выступил с тостом, где высказал признательность и свое удовольствие в связи с тем, что ему снова представилась возможность посетить гостеприимную Австрию и столь живописное место", — добавил Песков.

По его словам, Путин пробыл на свадьбе главы МИД Австрии час. Кроме того, Песков подчеркнул, что в Кремле не воспринимают критику, звучащую в адрес президента России в связи с его поездкой на свадьбу главы МИД Австрии.

Отвечая на вопрос, с чем было связано решение главы государства посетить свадьбу, представитель Кремля объяснил его приглашением, которое поступило Путину от Кнайсль во время последнего визита президента России в Австрию.

"И Путин с признательностью воспользовался этим приглашением", - подчеркнул пресс-секретарь.

Также он подтвердил, что Путин встречался с канцлером Австрии Себастьяном Курцом в аэропорту Граца.

Ранее Путин сделал небольшую остановку в Австрии, чтобы посетить свадьбу министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. СМИ сообщали, что во время мероприятия он станцевал с невестой, оставил пожелания молодоженам на их автомобиле и попрощался с гостями по-немецки.