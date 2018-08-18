Перед встречей с Меркель Путин рассказал о важности "Северного потока-2"

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель сделали короткое обращение к журналистам перед переговорами в резиденции Мезеберг в ФРГ.

В резиденции Мезеберг под Берлином состоялось короткое обращение канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина перед их переговорами. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, "Северный поток - 2" позволит удовлетворить растущий спрос Европы на энергоресурсы, и он не закрывает возможности транзита газа через Украину.

"Вместе с германскими партнерами работаем над проектом газопровода "Северный поток - 2". Его реализация позволит усовершенствовать европейскую газотранспортную систему, диверсифицировать маршруты поставок и минимизировать транзитные риски, а главное, удовлетворить растущий спрос Европы на энергоресурсы", - сказал он.

Также он подчеркнул, что Россия придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с ФРГ. Энергетика является одним из приоритетов.

Он напомнил, что "Германия - крупнейший покупатель российских энергоресурсов".

"В 2017 году мы поставили 53,8 миллиарда кубометров газа, что покрывает более 30% немецкого рынка, причем потребление российского газа постоянно растет, и в этом году оно увеличилось на 13%", - сказал он.

Также российский лидер, в частности, отметил, что намерен обсудить с канцлером Германии ситуацию вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию Иранской ядерной программы.

Он добавил, что крайне важно сохранить "эту одобренную советом безопасности ООН многостороннюю договоренность, направленную на укрепление региональной и глобальной безопасности и режима ядерного нераспространения".

В свою очередь, Ангела Меркель заявила о желании обсудить с президентом России размещение миссии ООН в Донбассе и констатировала отсутствие там стабильного перемирия, передает "Интерфакс".

"Мы должны работать над тем, чтобы найти решения. Это касается, во-первых, вопроса Украины. Над этим уже довольно долго работаем. Основа есть и остаётся, это минские договоренности. Хотя нужно констатировать, что у на пока нет стабильного перемирия", - сказала она.

Согласно договорённости сторон, сначала Владимир Путин и кацнлер Германии Ангела Меркель должны были выступить с краткими заявлениями для прессы, а уже затем проследуют на переговоры. Изменение обычного порядка объяснили тем, что время для беседы лидеров не ограничено, переговоры могут затянуться допоздна, и задерживать журналистов было бы некорректно.

Однако официальное заявление об итогах встречи обязательно будет сделано.