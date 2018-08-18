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Путин назвал очень доброй свою поездку на свадьбу в Австрию

20:37
  • суббота
  • 18 августа 2018

Президент России Владимир Путин охарактеризовал свою поездку в Австрию на свадьбу главы МИД Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, как "хорошую, очень добрую". Он подчеркнул, что это был частный визит.

Поездка на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера была хорошей и очень доброй, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Она была хорошей поездкой, очень такой доброй, это был частный визит", — сказал Путин перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимир Путин поздравил главу МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера с их свадьбой. По его словам, он подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар.

Также он сообщил, что российский лидер в ходе мероприятия танцевал с невестой и с гостями церемонии. На мероприятии он пробыл около часа.

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