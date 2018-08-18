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Переговоры Путина и Меркель продлились три часа

23:20
  • суббота
  • 18 августа 2018

В резиденции Мезеберг завершились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Встреча продлилась три часа.

В Германии завершились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча началась примерно в 20:00 по московскому времени, а завершилась примерно в 23:00.

Перед началом встречи Путин и Меркель сделали заявление для журналистов. В частности, российский лидер отметил, что проект "Северный поток - 2" позволит удовлетворить растущий спрос Европы на энергоресурсы, и он не закрывает возможности транзита газа через Украину.

В ходе переговоров лидеры должны были обсудить развитие двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в Сирии, Иране и на Украине.

В Берлин российский лидер прилетел из Австрии. Там он побывал на свадьбе министра иностранных дел страны Карин Кнайсль.

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