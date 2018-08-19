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Полиция Москвы проверяет информацию о двойном убийстве на севере города

10:37
  • воскресенье
  • 19 августа 2018

Полиция Москвы проверяет информацию об убийстве мужчины и женщины на севере горда. По данным источника в правоохранительных органах, тела убитых обнаружены в подъезде одного из жилых домов.

Столичная полиция проверяет информацию о двойном убийстве на севере города. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

"Со слов очевидцев, в подъезде одного из жилых домов обнаружены трупы мужчины и женщины, а также ружье", - сказал он.

Подробности происшествия уточняются. 

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