Александра Емельяненко госпитализировали после боя с Джонсоном

Российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко госпитализировали после боя 50-го турнира бойцовского клуба Akhmat с американцем Тони Джонсоном. Врачи зафиксировали у россиянина гематомы и ушибы.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко уехал из "Лужников" после боя с американцем Тони Джонсоном на машине скорой помощи. Об этом сообщило "РИА Новости".

Врачи зафиксировали у Емельяненко ушибы и гематомы. Здоровью спортсмена ничего не угрожает.

Бой россиянина с американцем состоялся в субботу в Москве в рамках 50-го турнира бойцовского клуба Akhmat, и стал главным событием вечера. После трех раундов судьи зафиксировали ничью.