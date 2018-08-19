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Трамп назвал "потрясающей" встречу с Путиным и рассказал о переговорах с другими лидерами

11:01
  • воскресенье
  • 19 августа 2018

Президент США Дональд Трамп рассказал, зачем он "тратит время" на встречи с лидерами иностранных государств. По его словам, такие встречи необходимы, так как это тот случай, когда ты ничего не теряешь, но можешь многое приобрести.

Президент США Дональд Трамп рассказал о своих встречах с лидерами иностранных государств и о том, для чего он "тратит время" на такие встречи. Видеоответ американского лидера был размещен на его странице в Twitter.

Трамп отметил, что встречи необходимы. По его словам, это тот случай, когда ты "ничего не теряешь, но можешь многого достичь". В качестве примера он привел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и их результаты - возвращение в США останков погибших во время Корейской войны американских солдат, а также остановку ядерных испытаний. Также Трамп упомянул переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. 

"У нас состоялась потрясающая встреча с президентом Путиным. Мы многого достигли. Встречи с иностранными лидерами - это хорошо", - сказал Трамп. 

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