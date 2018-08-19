Западные СМИ оказались единодушны в оценке встречи Путина и Меркель

Полезный, обстоятельный и детальный диалог. Такую оценку переговорам Владимира Путина и Ангелы Меркель дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Встреча лидеров России и Германии прошла в замке Мезеберг и длилась три часа. Главы государств обсудили самые острые темы международной повестки. Ситуации в Сирии и на Украине, а также экономическое сотрудничество. Особое внимание уделили проекту "Северный поток-2".

Вторая в этом году встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель, продолжалась более трех часов, и хотя стороны сразу предупредили, что встреча рабочая – каких-то прорывных решений ждать не стоит, тем не менее, по целому ряду ключевых международных проблем президенту России и канцлеру Германии удалось найти понимание. Среди таких – строительство газопровода "Северный поток- 2", отметил "ТВ Центр". И это первое, о чем по итогам встречи сообщила немецкая пресса.

"Меркель выразила удовлетворение по поводу предварительных переговоров об условиях строительства "Северного потока-2", которые удалось начать с Евросоюзом, Москвой и Киевом", - отметило издание Deutsche Welle.

Путин и Меркель подчеркнули – это исключительно экономический проект и искать в нем политическую подоплеку бессмысленно. В его реализации заинтересованы все стороны, и даже Украина, которая в угоду США пытается блокировать строительство новой ветки.

"В целом есть понимание, что, безусловно, проект абсолютно коммерчески выгоден, конкурентен, поэтому необходимо принять меры по тому, чтобы оградить его от возможных нападок, неконкурентных нападок со стороны третьих лиц с тем, чтобы в конечном итоге выйти на завершение этого проекта", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Реакция западной прессы на встречу двух лидеров, в принципе, единодушная. Хотя от переговоров и не стоит ждать многого, и сторонам придется искать компромиссы и идти на взаимные уступки, но главное – это еще один шаг на пути возвращения к доверительным отношениям между Россией и Германией.

"Эти два государства можно назвать заклятыми друзьями, чьи экономические, культурные и духовные связи уходят корнями в века. Начиная с XVIII века Россия и Германия прошли через серию конфликтов и примирений, среди которых можно выделить Вторую мировую и холодную войну", - говорится в материале " Прагматичный диалог Меркель и Путина после многих лет напряжённости" издания The New York Times.

Другая масштабная проблема, которую обсудили Путин и Меркель – ситуация на Ближнем Востоке. От ядерной программы Ирана - сделка, из которой вышли США, и тем самым поставили под угрозу срыва все договоренности с исламский республикой, – до обстановки в Сирии, в первую очередь в контексте гуманитарных проблем.

Также и Европа, и Россия заинтересованы в разрешении другого конфликта – между Украиной и Донбассом. Меркель, как и Путин, признали – альтернативы минским договоренностям нет.

Что касается сугубо российско-германских отношений, то здесь на первом месте торгово-экономические связи. Германия, по словам Путина, один из ведущих партнеров России. А товарооборот между странами вырос на 24 процента и продолжает набирать обороты, даже несмотря на санкции. Кстати, по данным соцопроса, который накануне визита Путина провели немецкие СМИ, 51 процент граждан Германии считает, что санкции против России необходимо снять, а более 80 процентов немцев убеждены в том, что в решении международных проблем Меркель должна пойти навстречу Путину.

Впрочем, накануне Владимира Путина ждали не только в Мезеберге, но и австрийском Граце, куда его на свою свадьбу пригласила министр иностранных дел Карин Кнайсль. Визит частный, под стать и наряды. Карин Кнайсль в дирндле – национальном платье австрийских крестьянок, ее жених Вольфганг Майлингер – в зеленом жилете, обязательном аксессуаре деревенских жителей. За столом ни слова о политике – только шутки, смех и танцы. Президенту России выделили почетное место рядом с невестой. Путин подарил молодоженам цветы, русский самовар, антикварную масловыжималку и, конечно, сказал тост. На хорошем немецком.

"Всем хорошо известно, что вы, фрау Кнайссль, жили в восьми странах и владеете семью иностранными языками. Здесь стоит подчеркнуть ваш живой интерес к культуре и истории России. Мне приятно, что из всего разнообразия вы решили познакомится именно с нашей страной. Мы вам ее немного сегодня покажем. Мы всегда рады вам и вашему супругу у нас дома", - сказал российский президент.

Путину аплодировали. Его поняли без переводчиков, и вообще очень рады приезду, когда можно поговорить в такой веселой и непринужденной обстановке. Затем – по бокалу вина за здоровье молодых и ответный тост от невесты.

"За этим столом семья в самом широком значении этого слова. Господин президент, спасибо, что вы сегодня с нашей семьёй. У Гетте есть замечательный роман "Избирательное сродство". Можно сказать, для нас вы избранный", - сказала Карин Кнайсль.

Когда в честь новобрачных заиграла русская гармонь и запел казачий хор – это тоже подарок Путина – Карин Кнайсль и ее жених пустились в пляс.

Перед отъездом на капоте свадебного автомобиля Путин оставил подпись, как раз под именами Карин и Вольфганг в обрамлении большого розового сердца.

Тимур Абдуллаев, Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"