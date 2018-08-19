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В результате ДТП в Ставропольском крае погибли два человека

11:38
  • воскресенье
  • 19 августа 2018

Два человека погибли и 26 пострадали в результате ДТП в Ставропольском крае. Пассажирский автобус столкнулся с "КамАЗом".

Авария произошла в Андроповском районе на трассе "Кавказ", рассказал "ТВ Центр". Рейсовый автобус следовал из Тбилиси в Краснодар. На шоссе водитель не справился с управлением, и столкнулся с зерновозом, а после съехал в кювет. В больницы доставлены 17 человек, в том числе пятеро детей. Для остальных пассажиров организован пункт временного размещения в доме культуры в селе Куршава.

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