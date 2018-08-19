Российские дипломаты посетили Марию Бутину в новой тюрьме

Российские дипломаты экстренно посетили Марию Бутину в новой тюрьме, куда её перевели накануне без объяснения причин. Обращение с гражданкой нашей страны представители дипмиссии назвали методами на грани пыток.

Сначала у Бутиной, подозреваемой в шпионаже, отобрали все личные вещи, включая обувь и предметы личной гигиены, рассказал "ТВ Центр". Потом её в кандалах доставили из Вашингтона в Александрию, город в штате Виргиния. Там Мария провела 12 часов на карантине – без еды и сна. Теперь она изолирована в одиночной камере. Условия содержания Марии продолжают ухудшаться, на неё оказывают психологическое давление, подчеркнули дипломаты. Они направят в Госдеп демарш с требованием прекратить подобное обращение.