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Российские дипломаты посетили Марию Бутину в новой тюрьме

11:44
  • воскресенье
  • 19 августа 2018

Российские дипломаты экстренно посетили Марию Бутину в новой тюрьме, куда её перевели накануне без объяснения причин. Обращение с гражданкой нашей страны представители дипмиссии назвали методами на грани пыток.

Сначала у Бутиной, подозреваемой в шпионаже, отобрали все личные вещи, включая обувь и предметы личной гигиены, рассказал "ТВ Центр". Потом её в кандалах доставили из Вашингтона в Александрию, город в штате Виргиния. Там Мария провела 12 часов на карантине – без еды и сна. Теперь она изолирована в одиночной камере. Условия содержания Марии продолжают ухудшаться, на неё оказывают психологическое давление, подчеркнули дипломаты. Они направят в Госдеп демарш с требованием прекратить подобное обращение.

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Мария Бутина
Мария Бутина
Мария Бутина
Мария Бутина
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