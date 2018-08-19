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В центре Киева ЗРК "Бук" врезался в здание бизнес-центра

11:46
  • воскресенье
  • 19 августа 2018

ДТП в центре Киева чуть не обернулось трагедией. В здание местного бизнес-центра въехал зенитный ракетный комплекс “Бук”.

Пусковая установка возвращалась с репетиции парада ко Дню независимости Украины. Когда колонна бронетехники проезжала по одной из городских улиц, ракетный комплекс внезапно съехал с маршрута, и не на шутку перепугал десятки прохожих, рассказал "ТВ Центр". Люди успели разбежаться, никто не пострадал. А вот фасад здания и сам “Бук” теперь придётся ремонтировать.

Почему водитель многотонной машины решил таким образом срезать путь, сейчас выясняют следователи. На репетиции были представлены 250 единиц военной техники. Большинство танков и бронемашин давно устарели и были сняты с производства.

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