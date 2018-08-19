Российский центр по примирению в Сирии раздал почти 3 тысячи тонн продовольствия

Сирийские беженцы массово покидают пункты временного размещения и возвращаются на родину. Только за сутки из Ливана в освобождённые районы арабской республики вернулись более ста человек. В основном – женщины и дети. Помощь оказывают сотрудники российского центра по примирению. Наши военные раздали более шестисот продуктовых наборов жителям провинции Эль-Кунейтра. Такую же акцию провели и в Восточной Гуте.

Огромная очередь и томительные минуты ожидания – о том, что должен приехать российский гуманитарный конвой, местные жители были оповещены за несколько дней, рассказал "ТВ Центр". Составлены списки. В первую очередь помощь получают пожилые люди и многодетные семьи.

"Жизнь была голодная. Трудно было достать даже кусок хлеба для детей. Мы наконец-то почувствовали себя людьми. Спасибо России", - сказал один из местных жителей Акрам Акуатли.

Сахар, рис, консервы, питьевая вода – этот груз получен из Армении. Сотрудники российского центра по примирению доставляют гуманитарную помощь практически в каждый населённый пункт страны, присоединившийся к режиму превращения огня.

"ЦПВС за период своего существования провело, вы только вдумайтесь в эти цифры, 1898 гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению роздано 2914 тонн продовольствия", - рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

В Восточной Гуте начали открываться и небольшие продовольственные магазины. У местных жителей появилась возможность покупать нужные продукты. Амина впервые за многие годы для своего сына приобрела фрукты.

"Когда в городе были боевики, мы не могли себе позволить ничего, кроме хлеба и лапши. Детского питания вообще не было. Сейчас продукты настолько подешевели, что мы даже покупаем мясо", - рассказала Амина Эхсан.

Однако в городе ещё много людей – в основном вернувшихся беженцев – для которых гуманитарная помощь пока единственная возможность прокормить семью.

"Россия всегда нам помогала. Сейчас мы начали получать и помощь из других стран. С каждым днём в город возвращается все больше людей. Мы готовы к их приему: восстанавливаем водопровод, электросети, ремонтируем жилые дома, школы, больницы", - пояснил представитель администрации города Хамурия Самир Аль-Касир.

В Восточной Гуте уже восстановлены и отремонтированы десятки поликлиник, но российские медики без работы не остаются. Местные жители спешат на приём в мобильный госпиталь, потому что доверяют.

Павел Прокопенко. Алексанадр Козликин, "ТВ Центр", Сирия