Программа "Военные оркестры в парках" завершилась концертом в Александровском саду

Грандиозным концертом в Александровском саду завершилась программа "Военные оркестры в парках". Она проходит в столице уже третий год с мая по август.

На закрытии программы выступили оркестры Министерства обороны, Почётного караула и Военно-морского флота, а также танцевальные пары, участники проекта "Московское долголетие", рассказал "ТВ Центр". Целое лето жители и гости столицы могли слушать популярные композиции разных жанров – от классики до рока – в исполнении лучших коллективов из разных уголков мира. Цикл концертов предварял международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Он будет проходить на Красной площади с 24 августа по 2 сентября.