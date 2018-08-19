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Программа "Военные оркестры в парках" завершилась концертом в Александровском саду

11:57
  • воскресенье
  • 19 августа 2018

Грандиозным концертом в Александровском саду завершилась программа "Военные оркестры в парках". Она проходит в столице уже третий год с мая по август.

На закрытии программы выступили оркестры Министерства обороны, Почётного караула и Военно-морского флота, а также танцевальные пары, участники проекта "Московское долголетие", рассказал "ТВ Центр".

Целое лето жители и гости столицы могли слушать популярные композиции разных жанров – от классики до рока – в исполнении лучших коллективов из разных уголков мира. Цикл концертов предварял международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Он будет проходить на Красной площади с 24 августа по 2 сентября.

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"Военные оркестры в парках" в Александровском саду
"Военные оркестры в парках" в Александровском саду
"Военные оркестры в парках" в Александровском саду
"Военные оркестры в парках" в Александровском саду
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