Волшебство в небе: в Москве стартовал международный фестиваль фейерверков

Лучшие пиротехнические шоу мира можно увидеть в эти дни в Москве. В столице открылся Международный фестиваль фейерверков. Команды из разных стран соревнуются в мастерстве в Братеевском парке. Днём гостей ждёт развлекательная программа, а вечером все желающие смогут оценить выступления участников. На подготовку красочных представлений ушёл не один месяц.

Волшебство как лейтмотив международного фестиваля фейерверков в этом году, отметил "ТВ Центр". То, что разворачивается в небе над столицей, иначе и не назовешь. На глазах у зрителей происходит настоящая магия. Участники из Австрии, Болгарии, Италии и США представляют свое пиротехническое чудо.

Двенадцать минут на феерический выход для каждой команды. И этого времени достаточно, чтобы погрузить публику в мир пиротехнического волшебства. Тысячи зрителей этого зрелища ждали целый год. 60 тысяч залпов и почти 30 тонн пиротехники. Фейерверки взлетают на высоту до двухсот метров. И это не просто залпы салютов – в небе разворачивается целый световой спектакль под музыку.

Пиротехническое шоу оценивает профессиональное жюри. Учитывается не только зрелищность, важна целостность композиции, новые технические приемы и даже синхронность залпов. Музыкальное сопровождение команд разное. У Австрии – фейерверки под венский вальс, у Италии – огненная канонада под лучшие тенора. Даже популярные хиты в таком пиротехническом шоу звучат по-новому.

Какой кропотливый труд стоит за всей этой красотой, зрители могут только догадываться. Участники шоу готовились полгода. Одна минута такого феерического представления в небе разрабатывается неделю. Заряды устанавливается за несколько дней до начала фестиваля. Их запускают в небо при помощи сложнейшего программного обеспечения. Система фейерверков "умная" и безопасная. Техники управляют залпами при помощи специального компьютера.

"Это наш компьютер. Он очень большой, потому что производится очень много выстрелов. Специальный модуль соединяет все устройства между собой так, что мы можем управлять всей пиротехникой при помощи специального пульта. Одно нажатие и – бум", - рассказала представительница британской команды Памела Олскамп.

Оценивать зрелищность представления могут и сами зрители. Они голосуют с помощью SMS-сообщений. Многие еще не до конца определились с предпочтениями. Ведь волшебство продолжится. Шоу покажут пиротехники из Великобритании и Андорры, Греции и Словакии. Сказка начнется сразу после заката.

Елена Сахно, Дмитрий Иванов, Константин Степанов-Молодов, Егор Миронов, "ТВ Центр"