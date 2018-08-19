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На севере Москвы мужчина убил бывшую жену и застрелился

11:35
  • воскресенье
  • 19 августа 2018

На севере Москвы мужчина застрелил свою бывшую жену, а затем покончил с собой. Ранее источник сообщил, что полиция проверяет информацию об убийстве мужчины и женщины на севере столицы.

Мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой на севере Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СКР столицы.

По версии следствия, в воскресенье утром мужчина недалеко от продуктового магазина на Башиловской улице выстрелил в свою бывшую жену. Женщина умерла на месте. После этого мужчина покончил жизнь самоубийством.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России (убийство)", - сообщили в СК.

На месте происшествия работают следователи. Они допрашивают очевидцев произошедшего.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что полиция проверяет информацию о двойном убийстве на севере Москвы.

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