На севере Москвы мужчина убил бывшую жену и застрелился

На севере Москвы мужчина застрелил свою бывшую жену, а затем покончил с собой. Ранее источник сообщил, что полиция проверяет информацию об убийстве мужчины и женщины на севере столицы.

Мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой на севере Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СКР столицы.

По версии следствия, в воскресенье утром мужчина недалеко от продуктового магазина на Башиловской улице выстрелил в свою бывшую жену. Женщина умерла на месте. После этого мужчина покончил жизнь самоубийством.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России (убийство)", - сообщили в СК.

На месте происшествия работают следователи. Они допрашивают очевидцев произошедшего.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что полиция проверяет информацию о двойном убийстве на севере Москвы.