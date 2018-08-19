СКР выявил подозреваемых в коррупции в РКК "Энергия"

Следственный комитет России при содействии Роскосмоса выявил подозреваемых во взяточничестве в Ракетно-космической корпорации "Энергия". В настоящее время они дают признательные показания.

Следственный комитет выявил в Ракетно-космической корпорации "Энергия" подозреваемых во взяточничестве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Роскосмоса.

"Следственный комитет Московской области при содействии госкорпорации "Роскосмос" провел следственные мероприятия, в результате которых были выявлены подозреваемые в получении взяток в РКК "Энергия". Сейчас они дают признательные показания", - сообщили в госкорпорации.

Источник "Интерфакса" сообщил, что среди подозреваемых по делу о взяточничестве целый коллектив специалистов, являющихся сотрудниками высшего звена. В настоящее время они задержаны. Ожидается, что суд изберет для них меру пресечения в среду.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обратился в Счетную палату с заявлением о необходимости дополнительно проверить финасово-хозяйственную деятельность РКК "Энергия".